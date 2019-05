Il Centro fitness mai completato a Tempio.

Nella prospettiva di rilancio del compendio Rinagghju-La Pischinaccia di Tempio Pausania assume un ruolo fondamentale il recupero del Centro fitness. La struttura, mai completata, venne finanziata oltre un decennio addietro con l’impiego di centinaia di migliaia di euro, nell’ambito di un progetto complessivo dal quale scaturì il recupero dell’ex Palazzina Comando.

Diversa sorte, però, per il Centro. Di ciò che doveva essere, per l’appunto un Centro fitness, è presente solo l’imponente struttura esterna in vetrate e granito. In una parte dello stabile, uno scavo incompleto – che nel progetto avrebbe dovuto ospitare un’ampia piscina – è uno dei segni più tangibili dell’incompiuta e dello spreco di risorse pubbliche.

Il Comune di Tempio ha disposto la pubblicazione di un avviso mirato a conoscere eventuali proposte progettuali relative alla riqualificazione delle aree e dei fabbricati nel compendio. Come sempre in questi casi, l’amministrazione precisa che la stessa, con la più ampia discrezionalità, sceglierà poi i progetti da mettere a base della procedura aperta finalizzata alla locazione.

Per il Centro fitness i proponenti dovranno presentare il progetto di fattibilità tecnico ed economico, la relazione tecnico-illustrativa e il piano economico e finanziario, oltre ad una bozza di convenzione che indichi la durata della concessione, le caratteristiche e le modalità di gestione.

(Visited 107 times, 107 visits today)