Il sopralluogo della Commissione provinciale per San Simplicio.

La vicenda potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Dopo il fermo di sabato, quando sono state messe le transenne alle giostre di San Simplicio, sia quelle nel “meloncino” sia quelle all’angolo di via Veronese, domani mattina si riunirà la Commissione provinciale incaricata di dare il nulla osta al divertimento.

I tecnici, sollecitati dal Comune e dagli avvocati delle due società che gestiscono i parchi giochi, Dueville e Matherland, avranno il compito di verificare che tutto sia a norma per porter procedere con l’apertura. Un passaggio formale dal quale non ci si aspetta sostanziali sorprese.

Le giostre viaggiano già, infatti, con la loro omologazione, mentre l’autorizzazione all’utilizzo delle aree è stata concessa dal Comune. Ma quando le cose si complicano tra burocrazia e ricorsi in tribunale, si sa, anche i dettagli fanno la differenza. Come in questo caso.

