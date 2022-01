Il Consiglio comunale a Tempio.

Il Consiglio comunale di Tempio ha respinto la mozione del gruppo Tempio cambia per l’inserimento dell’argomento sanità all’ordine del giorno e tutta in risposta le minoranze hanno abbandonato l’aula. Stava appena prendendo avvio il Consiglio comunale subito dopo l’appello dei presenti, quando la consigliera di Tempio cambia Marina Tamponi ha presentato una mozione d’ordine per discutere dei problemi della sanità dopo gli eventi dello scorso lunedì.

Il sindaco Gianni Addis ha risposto che l’argomento sanità sarebbe stato al centro di un prossimo Consiglio comunale in previsione per venerdì 4 febbraio. Alla messa a votazione della mozione d’ordine, la maggioranza ha votato compattamente contraria, mentre la richiesta dei consiglieri di Tempio cambia è stata appoggiata dall’altro gruppo di opposizione di Alternativa popolare.

Al rifiuto dell’assemblea, prima Nicola Comerci per il gruppo Tempio cambia, poi quelli di Alternativa popolare Alessandro Cordella e Alessandra Amic hanno annunciato l’abbandono dell’aula consiliare. Nel frattempo all’esterno un piccolo presidio di cittadini ha lasciato cartelli di protesta sulla situazione sanitaria sul palo della luce di fronte al comune.