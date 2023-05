A Tempio il corso gratuito per diventare parrucchieri

Il corso a Tempio contro la dispersione scolastica.

Anche a Tempio l’abbandono scolastico è purtroppo una triste realtà. La soluzione a questo fenomeno, molto diffuso in Sardegna, che ci collocano fanalino di coda in Italia, è la creazione di opportunità formative per i ”neet”.

In questa direzione va il corso regionale organizzato dall’Anap Sardegna, che da 60 anni forma giovani e disoccupati alle più ricercate professioni sul mercato di lavoro nell’Isola. In città prenderanno il via i corsi formativi gratuiti che consentiranno ai giovani under 17 di diventare acconciatori in 3 anni. La proposta è rivolta ai ragazzi con la licenza media.

Il corso, totalmente gratuito, si svolgerà in presenza a Tempio Pausania, nella sede dell’Anap in via Monti Masa (Palazzo ex Pretura). Per informazioni è necessario chiamare il 331 1333 585 o il 380 7641 039 o inviare un messaggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui