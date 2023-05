Conto alla rovescia per la festa di San Simplicio, l’ordinanza a Olbia

Le ordinanze per la festa di San Simplicio.

Olbia si prepara ai festeggiamenti del Santo Patrono della città, San Simplicio. La festa si svolgerà dall’11 al 15 maggio, dove si terranno, come ogni anno, una serie manifestazioni civili, religiose e di intrattenimento musicale. Per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti, il sindaco Settimo Nizzi oggi ha emanato un’ordinanza che vieta la detenzione e vendita di bevande.

Dall’11 al 15 maggio nelle vie interessate dalla festa e all’interno del parco Fausto Noce, sono vietate la detenzione e vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra

brik e lattine. I pubblici esercizi ed i locali ubicati presso tale area, nonché i titolari di licenza ambulante dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica. È disposto inoltre il divieto di vendita, per il 15 maggio, giorno della tradizionale processione, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine anche attraverso distributori automatici.

”Attendiamo come ogni anno la festa con impazienza. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Durante lo svolgimento di questi eventi è fondamentale preservare l’incolumità pubblica prevenendo quanto possibile episodi che possano arrecare danni alla collettività”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui