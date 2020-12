Le casette di tempo illuminate.

Descrivono giochi di luci, creando un’atmosfera magica. In una parola: sono bellissime. Anche a Tempio alcune famiglie si sono cimentate con le decorazioni esterne di casa.

L’emergenza coronavirus non ha spento la voglia di celebrare le feste. Anzi. Nelle vie luci blu e multicolori si accendono per Natale. Alcuni residenti si sono dati parecchio da fare per addobbare le proprie abitazioni. E in alcune vie Tempo sembra un vero presepe.









