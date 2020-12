Proseguono i lavori su via Redipuglia.

Proseguono spediti i lavori in via Redipuglia a Olbia. Gli arredi del lungomare “ansa sud” sono già visibili e fino alla piazza Crispi la pavimentazione è quasi completa. Ora manca solo il secondo pezzo, quello da Gottardi fino alla rotatoria , che collega il viale con via Roma.

Per permettere che i lavori vadano avanti, è stato emesso un provvedimento dirigenziale finalizzato alla modifica della regolamentazione temporanea della circolazione stradale nelle strade. L’ordinanza prevede che dalla rotatoria dell’Artiglieria a via Redipuglia 13 (ex Gottardi) si sospenda la circolazione stradale. Per permettere il passaggio pedonale e raggiungere le abitazione e attività commerciali, sarà realizzato un passaggio pedonale.

In quel tratto di strada sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada, con segnaletica provvisoria, pena la rimozione coatta del veicolo. L’ordinanza vale anche dal tratto di strada civico numero 13 all’intersezione con via Genova, via Della Resistenza, via Regina Elena e la nuova via Craxi, via Carbonia, via dell’indipendenza, via Sauro e via San Francesco. Su via Redipuglia comparirà la nuova pavimentazione del marciapiede con un nuovo viale alberato su entrambi i lati della strada, aiuole e zone verdi.

