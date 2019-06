Tempio si prepara a festeggiare il patrono, tutti gli eventi e gli appuntamenti

Il programma.

Tutto pronto a Tempio Pausania per festa patronale in onore di San Paolo Eremita e della Beata Vergine del Buoncammino organizzata dalla classe 74 con il patrocinio del Comune e in programma, come ogni anno, nel mese di agosto.

La festa, che si svilupperà con i riti religiosi legati alla tradizione per le vie del centro storico di Tempio dal 24 al 26 agosto 2019, L’evento clou sarà il concerto di Enrico Ruggeri in piazza XX aprile il 26 agostto nella serata conclusiva. La festa patronale perà, sarà arricchita da altri eventi significativi come l’esibizione di uno dei vincitori del concorso canoro organizzato dal Comune “Officina musica 2018”, lo spettacolo del comico, cabarettista e cantante italiano Giuseppe Masia e l’animazione musicale di Top International Dj ( in particolare Dj Matrix con musica da giostra 6, Pippo Palmieri e Marco Comollo di Radio 105, Davide Maresca e Fabio Adamo in arte Alien Cut che vantano le più importanti collaborazioni con artisti nazionali e sono conosciuti nel mondo per il loro stile inconfondibile, con il quale producono inediti e remix in chiave dance).

Un impegno, quello dei giovani “fidali” e dei comitati coinvolti nell’organizzazione dei festeggiamenti dei riti religiosi ( classe 67 nelle celebrazioni e festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, classe 66 nei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, classe 70 nella festa di Sant’Isidoro, associazione S.S Trinità per la festa S.S Trinità, Comitato Parrocchia di San Giuseppe nei festeggiamenti di Santa Maria Bambina ed i comitati delle frazioni) che viene profuso non solo durante l’ultima settimana di festa, ma nell’arco dell’intero anno.

In particolare concorrono all’autofinanziamento della festa patronale una serie di eventi. Il primo in programma è il torneo di calcetto over 40 che si terrà al palazzetto dello Sport dal 20 al 22 giugno a partire dalle 18 e 30 cui seguiranno le varie collaborazioni per gli eventi Stazzi e Cussogghj e la Notte Bianca. “E ‘ con grande orgoglio che presentiamo ai nostri concittadini, con discreto anticipo, una tre giorni completa e di prestigio” racconta il Presidente della classe 74 Alessandro Fiore “Questo grazie al lavoro dei miei fidali. Le fatiche non sono finite e già dalla prossima settimana siete tutti invitati al torneo di calcetto over 40 che si svolgerà al Palasport”

Interviene a sottolineare il contributo delle classi e dei comitati il Vice sindaco Gianni Addis “Ringrazio tutte le classi e i comitati per il loro prezioso e fondamentale contributo e la classe 74, quest’anno incaricata dell’organizzazione della festa patronale, che instancabile ha lavorato per costruire questo interessantissimo programma. Fidali che ogni anno sentono la forte la responsabilità di donare ai concittadini una festa all’altezza, in grado di accogliere anche i i tanti turisti e pellegrini devoti ai Santi Patroni, offrendo loro un rifugio spirituale legato alle nostre tradizioni religiose e al contempo anche una festa gioiosa”.

