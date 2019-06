L’evento lunedì 26 agosto.

Sarà Enrico Ruggeri l’ospite che chiuderà la prossima festa patronale in onore di San Paolo Eremita e della Beata Vergine del Buoncammino organizzata dalla classe 74 con il patrocinio del Comune e in programma, come ogni anno, nel mese di agosto. Al centro come sempre le sentitissime celebrazioni religiose, con i momenti più attesi, il corteo delle bandiere e le processioni nel centro storico, affiancate da un ricco programma di eventi messo a punto, con largo anticipo e grande impegno dalla classe 74 guidata dal PresidenteAlessandro Fiore.

Il cantautore, leggenda della musica italiana, autore di tante storiche pagine della nostra canzone e due volte vincitore del Festival di Sanremo (nell’87 con “Si può dare di più” insieme a Tozzi e Morandi, e nel ’93 con “Mistero”) sarà l’ospite di punta della tre giorni di festa patronale. Ruggeri si esibirà nella serata di chiusura, lunedì 26 agosto, con un concerto gratuito in piazza XXV aprile.

