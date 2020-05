Le parole del vice sindaco Addis.

Lunedì 11 maggio, dopo oltre due mesi di chiusura di quasi tutte le attività, hanno riaperto parrucchieri, estetisti, attività commerciali e artigianali in genere. Oggi 18 maggio si riparte con i bar, ristoranti, pizzerie, le funzioni religiose, mercati e fiere. Anche Tempio Pausania si sta avviando ad una ripresa delle attività quasi generalizzata nella consapevolezza che la pandemia non è passata del tutto e che da parte di tutti è indispensabile seguire un comportamento corretto e in linea con le disposizioni ministeriali.

“Siamo consapevoli – commenta il vice sindaco di Tempio Gianni Addis – che i comportamenti corretti nella nostra città, assieme ad un controllo mai invadente e ossessivo ma discreto e improntato al buon senso, hanno consentito di ottenere un risultato ottimale nella lotta al contagio. Buon senso, comprensione e pazienza hanno guidato l’azione delle forze dell’ordine preposte ai controlli e a loro desidero esprimere un pensiero di profonda gratitudine per il lavoro svolto in prima linea correndo molti rischi”.

“Sono convinto che lo stesso atteggiamento garbato, consapevole ma fermo nelle verifiche delle condizioni di esercizio delle attività che riprendono e nell’osservanza dei protocolli previsti a tutela degli esercenti e dei consumatori ci sarà anche d’ora in poi. Sono sicuro che lo spauracchio delle sanzioni non sarà il biglietto da visita da parte di chi è preposto ai controlli, piuttosto il buonsenso, il buongusto e la comprensione. Occorrerà verificare con fermezza e con il sorriso perché i nostri esercenti in questo momento di tutto hanno bisogno fuorchè di essere intimoriti dalla paura delle sanzioni amministrative o peggio ancora di un provvedimento di chiusura. Avrete bisogno di essere informati sulle nuovi disposizioni, sui dispositivi di sicurezza da adottare ma avrete altresì estrema necessità di ricevere un forte incoraggiamento e un sincero augurio di buon lavoro”.

“Vi potranno essere utili dei buoni consigli su come riprendere il vostro lavoro che da oggi cambia, sarà un nuovo modo di lavorare e come tutte le novità avrà bisogno di essere rodato, metabolizzato e adottato con convinzione. Il nostro corpo di polizia locale sarà a disposizione vostra quale utile supporto per permettervi di ottemperare responsabilmente agli obblighi di legge previsti”, continua il vice sindaco Addis.

Il vice sindaco inoltre ha parlato anche del mondo della scuola, con gli insegnanti e i giovani soprattutto che stanno pagando dazio al coronavirus. “Devono ancora attendere. Hanno sperimentato lo studio e il lavoro a distanza che di fatto ha limitato di gran lunga i danni derivanti dal blocco delle lezioni, ma è venuto meno in questo frangente il ruolo preponderante della scuola quale strumento formativo attraverso il quale si sviluppa la socialità, la comunione e lo stare insieme in gruppo.Questo è mancato e mancherà finchè non si tornerà in classe perché nessuna lezione a distanza potrà mai sostituire il rito aggregativo dello stare insieme, del fare gruppo e di essere comunità aggregata. Forte è anche l’esigenza che riprendano a pieno le attività della palestra e le attività sportive”.

“Sarà doveroso da parte nostra cercare di sopperire al gap del mondo della scuola con soluzioni alternative che abbiamo allo studio, da mettere in atto quanto prima anche con attività ludiche all’aperto in concomitanza con l’arrivo della buona stagione.

Attività didattiche all’aperto volte all’educazione e alla formazione, attività ludico ricreative e di intrattenimento con servizi integrativi post scolastici, di accoglienza e custodia in luoghi all’aperto tali da garantire la distanza individuale. Questi servizi consentiranno di offrire agli alunni, studenti e alle loro famiglie un utile sussidio in un impegno post scolastico, favorendo le esigenze di studio, di socializzazione e di crescita educativa in libertà. Attività che potranno comprendere anche la musica, il teatro e l’arte in generale”.

Il vice sindaco Addis conclude infine con l’augurio che la ripresa e il futuro possano essere perseguiti nel rispetto delle regole ma con una visione ottimistica improntata alla collaborazione e condivisione delle problematiche di diversa natura volte a cementare il rapporto fra cittadini che mai come in questo momento devono sentirsi comunità responsabile.

“Io sono a disposizione assieme alla Giunta, ai consiglieri delegati e a tutta la struttura del Comune che si unisce a me nell’auspicio di una pronta ripresa dell’economia cittadina, e per sostenere con forza tutti insieme il rilancio della città. Invito pertanto i cittadini a dare un segno tangibile del senso di solidarietà che ci ha sempre contraddistinto acquistando tutto ciò di cui abbiamo bisogno presso i nostri esercizi commerciali e vivendo la nostra città e i suoi spazi nel rispetto delle regole”.

