A Tempio sono 20 i positivi al coronavirus.

A Tempio ci si prepara per una seduta vaccinale senza prenotazione. Si terrà il 4 settembre dalle ore 8 alle ore 13 e 30 presso il Teatro Tenda e sarà aperta a tutti i residenti nel distretto di Tempio, dai 12 anni compiuti in poi.

L’iniziativa è stata comunicata dal sindaco Gianni Addis, che invita la popolazione ad aderire numerosa, anche in previsione della riapertura dell’anno scolastico.

In città, in base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, sono 20 le persone positive al coronavirus mentre i soggetti posti in quarantena obbligatoria 18. “Pertanto, vi esorto a continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza e di protezione che, assieme ai vaccini, continuano ad essere gli unici strumenti per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti”, conclude il primo cittadino.

