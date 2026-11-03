A Olbia arriva l’ottava edizione del festival Sentieri Sonori

Al via l’ottava edizione di “Sentieri Sonori” a Olbia, si celebra il cantautorato sardo e la scuola genovese. La grande musica d’autore torna protagonista in Gallura. Il “Festival Sentieri Sonori – itinerari musicali da scoprire!”, organizzato dall’Associazione Culturale Mediterrarte, si prepara a dare il via alla sua VIII Edizione. L’iniziativa, inserita all’interno delle attività realizzate attraverso il Bando Cultura del Comune di Olbia, quest’anno mette al centro del palcoscenico il valore profondo della musica come veicolo identitario, poetico e culturale.

Dalla Penisola alla Sardegna

“Dopo essere stati trasportati nelle sonorità del cantautorato nazionale lo scorso anno, nel 2026 il festival compie un’evoluzione naturale e preziosa, focalizzando la sua ricerca artistica sui talenti dell’isola. Il movimento cantautorale sardo rappresenta oggi una delle realtà più interessanti del panorama artistico: un fermento creativo unico, capace di distinguersi sia a livello letterario che musicale, proponendo soluzioni stilistiche originali, intime e ben definite.

Ad arricchire ulteriormente questa edizione è la nascita di una proficua collaborazione: la partnership culturale con la rassegna musicale “La Settima Corda” di Alghero, un’unione che stringe un ponte ideale tra le due coste dell’isola nel segno della qualità artistica”.

“A suggellare questo percorso di ricerca sul valore della parola e della musica, il festival proporrà a dicembre una straordinaria apertura extra-territoriale. Ospite speciale della rassegna sarà infatti Paolo Gerbella, raffinato ed eclettico cantautore genovese. La sua partecipazione rappresenta un vero e proprio gemellaggio culturale tra la Sardegna e la storica tradizione cantautorale di Genova, creando un ponte ideale di storie, carrugi e mare, e offrendo al pubblico un’occasione unica di confronto tra due scuole poetiche di altissimo profilo. Tutti i concerti in cartellone si terranno a Olbia nella cornice del Centro Culturale Polivalente Suentu Lab in via Basilicata 24/26, uno spazio che aspira ad essere sempre di più un luogo di incontro, gestito in sinergia dalle associazioni culturali Mediterrarte e Archè”.

Il programma dei Concerti

La rassegna si svilupperà attraverso quattro appuntamenti principali nel mese di novembre, seguiti dall’evento speciale di chiusura a dicembre:

Venerdì 6 novembre 2026, ore 21.00 – Davide Casu

Sabato 7 novembre 2026, ore 21.00 – Federico Marras Perantoni

Sabato 21 novembre 2026, ore 21.00 – Carlo Doneddu

Domenica 22 novembre 2026, ore 19.00 – Caterinangela Fadda

Venerdì 11 dicembre 2026, ore 21.00 – Paolo Gerbella

Il Festival “Sentieri Sonori” si conferma così un presidio culturale fondamentale per il territorio, un itinerario da scoprire che non solo valorizza la musica dal vivo, ma celebra la lingua, le storie e la contemporaneità di una Sardegna capace di parlare al mondo attraverso le sue canzoni e che si apre a contaminazioni nazionali capaci di arricchire il tessuto culturale della città.

I primi due appuntamenti

Davide Casu

“Nato ad Alghero, il 16 gennaio 1983, si forma negli ambienti artistici e culturali tra Alghero, Torino e Madrid. È musicista, cantautore, scrittore e pittore. Ha pubblicato una decina tra dischi e singoli e sono anche numerosi i suoi titoli in campo letterario. Vanta vari riconoscimenti e premi tra cui: Premio Sari per la poesia, Premio Italia mia per la narrativa, premio Parodi al miglior testo e alla miglior musica, Premio Pino Piras per la canzone algherese, Premio Mario Cervo come miglior disco pubblicato in Sardegna e Voci di maggio Giovani. È stato anche lizza per Sanremo e finalista a Sanremo rock.

Ha aperto concerti per: Daniele Silvestri, Bandabardò, Modena City Ramblers, Peppe Servillo, Karen Souza, Eugenio Bennato e collaborato con artisti di fama quali Marina Rossell, Marcello Peghin, Elena Gadell, Maralá, Tazenda, Alfred Tapscott e tanti altri”.

Federico Marras Perantoni

“Nato a Sassari nel 1984 è un cantautore turritano la cui ricerca abita il confine sottile tra la lingua identitaria e le sonorità del mondo. Dopo una formazione multidisciplinare tra teatro e danza, dal 2018 elegge il turritano (sassarese) a proprio codice espressivo, portando questa lingua di confine fuori dai canoni della tradizione vernacolare. Già vincitore del Premio Discografico Mario Cervo 2022 con l’album d’esordio Canzoni di Mari e inserito nel “Dizionario dei cantautori italiani” (Michele Neri), Marras Perantoni ha calcato palchi prestigiosi come il Premio Andrea Parodi, il Premio Maria Carta, il Festival Abbabula, Ittiritmi e contesti internazionali a Barcellona”.

“Nel 2025, il suo impegno per la valorizzazione linguistica è stato suggellato dal Premio Sassaresing. Al termine del 2025 sostiene alcune intervista e partecipazioni a programmi sulle lingue di Sardegna (tra cui Naramì per la RAI con Moses Concas e Bujumannu). Sta lavorando negli studi della Roble Factory ad Alghero al suo secondo disco Tradidori, la cui pubblicazione sarà preceduta dal Trittico Musicale Anzeni dedicato ad Andrea Parodi e previsto in uscita in giugno”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui