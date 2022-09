L’incidente sulla strada per Costa Paradiso.

Stava percorrendo la strada per Costa Paradiso, a Trinità d’Agultu, quando ha perso il controllo dell’auto finendo in cunetta. Attimi di paura, questa mattina, per una donna di 49 anni, che è stato prontamente accompagnata in ospedale dai volontari del Soccorso Sant’Anna.

Sul posto, all’altezza della strada provinciale 90, in direzione Santa Teresa Gallura, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per le operazioni di messa in sicurezza, e i carabinieri per i rilievi di legge e coordinamento del traffico. Le condizioni della ferita non destano particolare preoccupazione.