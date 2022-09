La protesta per la mancanza del personale Ata in Sardegna.

A quasi un mese dalla ripartenza delle attività scolastiche dell’anno scolastico 2022-2023, sono molti gli istituti scolastici della Sardegna che non hanno ancora ripianato l’organico del personale Ata con conseguente inefficienza di tutti il sistema scolastico.

“In diversi istituti, ma soprattutto in quelli in cui a breve si darà avvio all’orario definitivo con tempo pieno delle 40 ore curricolari, molti dirigenti scolastici si trovano nella spiacevole situazione di limitare i servizi di segreteria o di non poter istituire il servizio mensa a causa della mancanza di detto personale – afferma il Coordinamento presidenti consiglio di circolo e d’istituto della Sardegna -. Tutto ciò non solo comporta un disservizio che va a discapito degli studenti ma crea enormi disagi organizzativi ad intere famiglie. Chiediamo l’immediata pubblicazione delle graduatorie con l’assegnazione del citato personale. Assistiamo, come spesso accade, a lungaggini burocratiche che limitano la fruizione dei servizi essenziali“.