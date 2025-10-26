I finanziamenti per palasport e asilo a Trinità d’Agultu.

A Trinità d’Agultu parte un intervento da 3,25 milioni di euro per rendere più efficienti energeticamente gli edifici pubblici, grazie a un finanziamento regionale che colloca il comune al decimo posto tra i trentanove beneficiari in Sardegna. Il progetto riguarda il palazzetto dello sport e l’asilo comunale, entrambi destinati a diventare smart buildings, con sistemi integrati per migliorare comfort, sostenibilità e gestione energetica.

Al palasport, gli interventi prevedono facciata ventilata, impianto fotovoltaico, climatizzazione e nuovo pavimento in parquet; all’asilo saranno rifatti il tetto, il sistema fotovoltaico e la climatizzazione, con l’obiettivo di creare spazi più accoglienti e produttivi riducendo i consumi.

Il sindaco Giampiero Carta ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto, ringraziando l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Addis e il consigliere Leonardo Ugnutu, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la cittadinanza. Ugnutu ha definito gli interventi fondamentali per migliorare la qualità e la sostenibilità degli edifici pubblici del territorio.

