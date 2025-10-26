Santa Teresa ospita l’evento sull’intelligenza artificiale e turismo

L’evento sull’intelligenza artificiale e turismo a Santa Teresa.

Il settore turistico-alberghiero sardo si prepara ad un appuntamento cruciale per l’innovazione. Il 29 ottobre, presso la suggestiva Sala Taphros della stazione marittima di Santa Teresa Gallura, si terrà il Roadshow Sardegna 2025 – Hospitality Today Future: AI, dati e strategie a performance per il 2026.

L’evento, a partecipazione gratuita, si preannuncia come un momento di svolta per i professionisti del turismo che desiderano allineare le proprie strutture alle sfide del futuro. L’obiettivo è chiaro: mostrare come l’Intelligenza Artificiale (AI) e l’analisi strategica dei dati possano trasformarsi da semplici trend tecnologici a veri e propri strumenti strategici per incrementare le performance e pianificare con successo il 2026.

Un focus sull’innovazione per la competitività.

Rivolto a titolari, gestori, direttori di hotel e camping village, oltre che a imprenditori e manager del turismo, il Roadshow offre una prospettiva concreta sull’applicazione delle nuove tecnologie nel daily business ricettivo.

Il turismo è un settore in costante evoluzione, e la capacità di raccogliere, interpretare e agire sui dati è ormai un fattore determinante di competitività. L’AI, in particolare, promette di ottimizzare la gestione dei prezzi (revenue management), personalizzare l’esperienza del cliente e automatizzare processi, liberando risorse preziose.

Appuntamento e modalità di partecipazione.

L’incontro prenderà il via alle ore 15 e si concentrerà sulle strategie più efficaci per sfruttare questi strumenti nel contesto specifico della ricettività sarda.

L’evento è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria data l’importanza dell’appuntamento. I professionisti interessati possono assicurarsi il proprio posto registrandosi al seguente link: https://www.mycomp.it/roadshow-sardegna-2025/.

Il Roadshow Sardegna 2025 si configura quindi come una tappa fondamentale per chiunque operi nell’ospitalità e intenda non solo sopravvivere, ma prosperare nel panorama turistico dei prossimi anni, facendo dell’innovazione tecnologica il proprio motore di crescita.

