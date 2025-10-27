Tavolara guarda il cambiamento climatico, un convegno dell’Amp

L’Amp Tavolara studia strumenti ed esperienze innovative per l’adattamento al cambiamento climatico

Il 30 ottobre nella Sala UniOlbia di via Porto Romano, l’Amp Tavolara – Punta Coda Cavallo affronterà il cambiamento climatico.

“Il Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, nell’ambito del progetto “Educare alla sostenibilità nell’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo”: nuove prospettive di adattamento innovativo alla grande contrazione climatica”, finanziato dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna – Servizio Svasi, organizza e promuove un convegno pubblico di divulgazione e confronto sul tema della pianificazione territoriale in un momento storico caratterizzato dalla sfida climatica”.

“Con il concorso dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio sezione Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna (AIAP) e dell’agenzia Forestas, il CEAS dell’A.M.P. Tavolara – Punta Coda Cavallo, si impegna a focalizzare l’attenzione dei decisori politici e della cittadinanza sulla promozione di soluzioni basate sulla natura e sullo sviluppo di modelli di pianificazione che vedano la costa come un’area di transizione critica, invitando sindaci, urbanisti, architetti, associazioni ad un evento che ha l’obiettivo di ragionare in chiave tecnica e pubblica sulle strategie di adattamento climatico nella pianificazione e nella programmazione urbanistica, oltre che occasione per presentare buone pratiche e casi di studio”.

Gli interventi

“L’Ente lancia dunque un appello per integrare la pianificazione paesaggistica e la tutela degli ambienti con la rigenerazione urbana sostenibile e climatica e lo fa anche costituendo per l’occasione un ambizioso tavolo di relatori. Il 30 ottobre a partire dalla 15:30 nella sala UNIOLBIA interverranno: il Presidente del Consorzio di Gestione AMP Tavolara-Punta Coda Cavallo, Francesco Lai; il Sindaco di Olbia e Presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna Settimo Nizzi; il Direttore AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo Leonardo Lutzoni; il Prof. Arch. Francesco Spanedda, Assessore Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica; il Prof. Ing. – Arch. Giovanni Maciocco, Professore Emerito Università di Sassari; il Dott. Andrea Motroni – Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente; l’Arch. Antonello Naseddu, Presidente Sezione territoriale LAMS Lazio – Abruzzo – Molise – Sardegna dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)”.

A moderare i lavori sarà l’Ing. Luca Cocco – Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

