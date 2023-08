Sorpreso in vacanza a Trinità d’Agultu, arrestato presunto terrorista del Pkk

La Digos di Sassari ha arrestato un presunto terrorista del Pkk

La Digos della Questura di Sassari ha arrestato un cittadino tedesco di origine turca, presunto terrorista del Pkk, che si trovava in vacanza a Trinità d’Agultu. L’uomo era destinatario di mandato d’arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalle autorità turche. L’arrestato è accusato di partecipazione ad associazione terroristica, con pena massima di 15 anni di reclusione.

L’operazione della Digos di Sassari è stata portata avanti in collaborazione con la Direzione centrale Polizia di Prevenzione-Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno. In particolare, l’accusa per l’uomo è di essersi unito nel 2005 all’organizzazione terroristica armata Pkk/Kck.

Dalla serata del 31 luglio, l’uomo alloggiava in una struttura ricettiva di Trinità d’Agultu dove era giunto, proveniente dalla Germania, per trascorrere un periodo di vacanza. Grazie al flusso informativo garantito, anche, dalla Direzione centrale per la Polizia criminale, gli operatori della Digos sono risaliti a lui. Una volta accertata la sua identità lo hanno arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito nel carcere di Bancali. A disposizione della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

