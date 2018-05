Il racconto di un familiare di uno dei passeggeri nel treno.

Nell’incidente del treno di Giave sono coinvolte 3 famiglie della Gallura. Tre madri, con le loro figlie di 11 anni, sono state costrette a prendere quel treno a causa del ritardo dell’aereo che le riportava in Sardegna dalla Spagna, dove le bambine hanno partecipato, nei giorni scorsi, a delle gare internazionali di danza.

Abbiamo parlato con il marito di una delle donne coinvolte. L’uomo ci ha raccontato che il treno è deragliato in aperta campagna, presumibilmente tra Giave Romana e Torralba. Le 6 persone stanno bene anche se sono molto spaventate. Si trovano all’interno di un vagone pesantemente inclinato.

Tanto che non sono in grado di stare né sedute, né in piedi. Al momento è stato dato loro l’ordine di non muoversi e di restare all’interno del vagone. Da pochi minuti hanno notato che sono sopraggiunti sul luogo dell’incidente i carabinieri che si stanno adoperando per predisporre lo sgombero del treno. A causare l’incidente sicuramente non è stato un urto contro qualcosa.

