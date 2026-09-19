Due assolti per lo sversamento di gasolio nel porto di La Maddalena

La vicenda dello sversamento di gasolio su una banchina a La Maddalena.

Ci sono due assoluzioni per la vicenda del gasolio sversato sulla banchina del porto di La Maddalena. Il tribunale di Tempio ha assolto con formula piena il comandante Giuseppe Esposito e il nostromo Fabio Sirena, dipendenti della compagnia Delcomar, prosciogliendoli da ogni responsabilità per l’incidente avvenuto la mattina del 9 agosto 2024.

La vicenda.

In quella circostanza, durante lo sbarco dal traghetto proveniente da Palau, l’urto tra il telaio di un trattore stradale e il fondo della cisterna trasportata sul rimorchio aveva provocato una falla, causando lo sversamento di 18mila litri di gasolio. La decisione è stata presa dalla giudice Marcella Pinna al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, condizionato all’audizione del consulente della difesa rappresentata dall’avvocato Pierfranco Tirotto. I due marittimi erano inizialmente accusati di inquinamento ambientale in concorso con il conducente del mezzo pesante, a cui la Procura contestava una manovra errata. La posizione del camionista era già stata stralciata nella precedente udienza a seguito dell’ammissione alla messa alla prova, mentre per il comandante e il nostromo la vicenda giudiziaria si è conclusa il 17 settembre con il pieno riconoscimento della loro estraneità ai fatti.

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