Alà dei Sardi, bambini in campo per l’ambiente e la cultura del riciclo

Successo per la manifestazione per l’ambiente ”Puliamo il mondo” ad Alà dei Sardi.

Una manifestazione ecologica ad Alà dei Sardi con il coinvolgimento dei bambini. L’evento si è tenuto in sinergia con il C.e.a.s., la Dlr- Ciclat e con la collaborazione attiva delle Classi 5ª elementare, 1ª e 2ª media dell’I.C. A.D. Azuni di Buddusò, Plesso Alà dei Sardi, anche quest’anno ha risposto alla manifestazione ecologica “Puliamo il Mondo”, la storica campagna nazionale di cura del bene comune.

L’evento.

L’iniziativa rappresenta l’espressione concreta di un percorso profondo che l’Amministrazione Comunale porta avanti quotidianamente: trasformare la raccolta differenziata da mero obbligo normativo a pilastro di un’identità collettiva e consapevole. Attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole, il Comune ribadisce la priorità: la tutela dell’ambiente non si esaurisce nella pulizia straordinaria di uno spazio, ma si alimenta ogni giorno attraverso la precisione, la costanza e il rispetto nei piccoli gesti quotidiani del riciclo.

Una filiera educativa importantissima: quest’anno gli alunni hanno completato un percorso a piedi ripulendo ogni angolo da cartacce, cicche di sigarette, bustine di plastica e rifiuti di ogni genere. La tappa finale del percorso è stata fissata direttamente in ecocentro, dove i ragazzi hanno potuto ascoltare il tecnico specializzato Dlr Ciclat della gestione dell’ impianto che ha raccontato nel dettaglio come funziona il centro di smaltimento e smistamento dei rifiuti. Una vera immersione nella filiera del riciclo, con momenti ludici e attività ricreative messe in piedi dal C.e.a.s. come il gioco quiz a tappe incentrato sui temi della raccolta differenziata. Sul campo educatori ed esperti: il direttore del Ceas Gianluca Cacciotto, l’educatrice alla terra Gabriella Deriu, e l’animatrice culturale Rosanna.

Un percorso pedagogico strutturato, concepito per far toccare con mano ai ragazzi le diverse fasi della gestione dei rifiuti, dalla transizione dal concetto di “scarto” a quello di “risorsa”, fino alla corretta differenziazione dei materiali recuperati. La presenza attiva del Ceas, del corpo docente, dei dirigenti scolastici, delle autorità cittadine e di tutte le figure chiave del panorama educativo locale testimonia la nascita di una vera e propria rete di responsabilità diffusa. Le istituzioni e il mondo della scuola si uniscono, e non è la prima volta, per dimostrare che l’efficienza dei servizi di igiene urbana e l’educazione civica sono due facce della stessa medaglia sulle quali lavorare e puntare.

Le dichiarazioni.

“Questa giornata, vissuta fianco a fianco con gli studenti e con Legambiente- sottolinea il sindaco Francesco Ledda- dimostra che la cura del territorio è sempre un obiettivo da perseguire. Investire sulle nuove generazioni significa seminare consapevolezza: ogni rifiuto correttamente differenziato oggi è una risorsa risparmiata per il domani. Il Comune continuerà a potenziare i servizi e le infrastrutture per il riciclo, ma il motore del cambiamento rimangono i nostri cittadini, a partire dai più giovani”.

Dello stesso avviso l’Assessore all’ambiente Giorgio Scanu: “Grazie al prezioso coordinamento del CEAS Alà dei Sardi e al coinvolgimento entusiasta delle nostre scuole, vogliamo trasmettere ai più giovani il valore del rispetto per l’ambiente e della cura del territorio. Siamo convinti che educare le nuove generazioni alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva sia il miglior investimento per il futuro della nostra comunità e della splendida natura che ci circonda“.

Ed è proprio di investimento nelle nuove generazioni che si deve continuare a parlare: “Come CEAS- conclude il direttore Gianluca Cacciotto- siamo davvero contenti di rinnovare l’impegno per la giornata ‘Puliamo il Mondo’. Coinvolgere le scuole significa nutrire i principi della cittadinanza attiva. Toccando con mano la cura per l’ambiente, i giovani possono crescere diventando portatori e ambasciatori di buone pratiche sostenibili, cosa di cui abbiamo sempre più bisogno.“

Il Comune ringrazia sentitamente tutti i partecipanti, i volontari e le istituzioni scolastiche che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile questa importante giornata di cittadinanza attiva.

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