Santa Teresa Gallura torna potabile l’acqua a La Marmorata e Punta Falcone

Torna potabile l’acqua in due zone di Santa Teresa Gallura.

Santa Teresa Gallura, rientrata l’emergenza acqua: tornano potabili La Marmorata e Punta Falcone Revocata l’ordinanza di divieto a Santa Teresa: le ultime analisi ARPAS e Abbanoa certificano il rientro nei parametri di normalità microbiologica per la rete idrica di La Marmorata, La Ficaccia e Punta Falcone.

La fine del divieto

L’acqua erogata dalla rete idrica nelle località di La Marmorata, La Ficaccia, Punta Falcone e nell’Hotel La Marmorata è tornata ufficialmente potabile. Il sindaco di Santa Teresa Gallura ha firmato l’ordinanza di revoca del precedente provvedimento di divieto che era stato emesso alla fine del mese di agosto. La decisione fa seguito alla comunicazione ufficiale trasmessa dal Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) della ASL Gallura, che ha recepito gli esiti positivi delle ultime analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati dalla rete.

I controlli e la risoluzione della non conformità.



L’emergenza era iniziata lo scorso 26 agosto, in seguito a una nota della ASL Gallura che aveva evidenziato una non conformità microbiologica nei campioni analizzati dall’ARPAS di Sassari, nello specifico il superamento del parametro relativo ai batteri coliformi. I successivi campionamenti effettuati sulle acque della località Marmorata hanno invece evidenziato il completo ristabilimento dei parametri di sicurezza. I valori di coliformi totali, escherichia coli ed enterococchi sono risultati azzerati, rientrando pienamente nei limiti fissati dal Decreto Legislativo n. 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Revoca immediata delle restrizioni.

Preso atto delle certificazioni e del giudizio di idoneità rilasciato dal SIAN, l’amministrazione comunale ha formalizzato la revoca dell’ordinanza sindacale restrittiva. A partire da oggi, l’acqua della rete idrica nelle zone interessate può essere nuovamente utilizzata senza limitazioni per il consumo diretto umano, per la preparazione delle bevande e per tutti gli usi alimentari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui