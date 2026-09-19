Berchidda, riparte il progetto “Biblioteca della terza età”

Il progetto “Biblioteca della terza età” alla sua seconda edizione a Berchidda.

Il Comune di Berchidda annuncia il ritorno del progetto “Biblioteca della terza età“. L’iniziativa, giunta alla sua seconda stagione, punta a valorizzare le memorie storiche locali e a favorire la socializzazione degli anziani. Martedì 22 settembre 2026, alle ore 10, la biblioteca comunale “Pietro Casu” di Berchidda ospiterà l’incontro informativo dedicato a questo percorso dall’alto valore culturale e sociale.

Il progetto.

Il progetto nasce per rispondere a una specifica esigenza: preservare il patrimonio di memorie e di esperienze custodito dalla popolazione anziana del territorio. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu: “La terza età è una risorsa da custodire: con le giuste iniziative possiamo riportarli a una cittadinanza attiva, sostenendoli in una fase della vita che troppo spesso rischia di coincidere con stati di solitudine e abbandono”.

Il progetto.

Attraverso momenti dedicati e attività mirate, l’amministrazione intende quindi sostenere i partecipanti, rimettendoli al centro della vita della comunità. All’incontro pubblico, organizzato dal Comune di Berchidda in collaborazione con Studio e Progetto 2, verranno illustrati nel dettaglio il calendario degli appuntamenti e le modalità di partecipazione previste per i prossimi mesi.

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