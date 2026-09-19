L’ultimo saluto a Beppe: scomparso prematuramente a Palau

Addio a Beppe Sotgiu.

La comunità di Palau piange la prematura scomparsa di Piergiuseppe Sotgiu, noto affettuosamente come Beppe, venuto a mancare all’età di soli 50 anni. La notizia della sua perdita ha lasciato un profondo dolore tra i familiari, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Le esequie si terranno domenica 20 settembre alle ore 17:30 presso la chiesa del Redentore a Palau, dove la comunità si riunirà per un ultimo affettuoso saluto. I familiari esprimono un sentito ringraziamento a chiunque vorrà unirsi nel ricordo e nella preghiera, condividendo il conforto di potersi un giorno rincontrare. A ricordarlo con immensa gratitudine e affetto sono Rina, Celeste, Cristian, Antonio, Ichnusa, Spike e Megan. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà trasferita presso il Tempio Crematorio di Olbia per l’ultimo viaggio

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