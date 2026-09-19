Golfo Aranci si prepara ad accogliere la prima edizione di MOOVE

L’estate non è finita: a Golfo Aranci arriva l’evento Moove.

Il lungomare di Golfo Aranci ospiterà due giornate di eventi gratuiti dedicati alla promozione di discipline sportive e attività musicali. Il 26 e 27 settembre 2026, il Lungomare di Golfo Aranci ospiterà MOOVE: Music & Sport Village, un evento pensato per promuovere la pratica sportiva e l’aggregazione. Dalle ore 10:30 alle 19:00, l’area costiera si trasformerà in uno spazio attrezzato per accogliere cittadini e visitatori interessati a sperimentare diverse discipline. L’iniziativa prevede prove pratiche ed esibizioni aperte a tutti, senza costi di iscrizione.

Le discipline sportive in programma

Il villaggio offrirà un’ampia panoramica di attività all’aperto e indoor, adatte a tutte le età. Il pubblico potrà cimentarsi in sport tradizionali e discipline di tendenza, suddivise tra terra e acqua. Nello specifico, saranno presenti postazioni dedicate a pallavolo, basket, rugby, calcio, tennis, scherma e arrampicata, affiancate da sessioni di allenamento funzionale, TRX, Hard fitness, Redanca fitness, ginnastica artistica, acro yoga, yoga, pilates e mountain bike.

Gli appassionati di sport acquatici e outdoor potranno praticare SUP, immersioni, snorkeling e trekking. Il programma include inoltre spazi riservati alla capoeira, al Jeet Kune Do, alla pole dance, al tessuto aereo e a vari stili di danza, tra cui hip hop, video dance, contemporanea e moderna.

Spazio alla musica e informazioni pratiche

Accanto alle attività sportive, il programma prevede uno spazio sonoro pomeridiano. Dalle 15:00 alle 19:00, la zona sarà animata dai DJ set e dalle performance musicali di Miki Degortes, Latte e Cereali, DJ Gass e Matteo Alecci.

L’ingresso a tutte le aree e la partecipazione alle attività sono liberi. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Golfo Aranci, con l’organizzazione curata da Enjoy Communication e il supporto dei partner territoriali Centro Cash e Decathlon. Il programma dettagliato è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.

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