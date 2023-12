I figli di Berlusconi tengono Arcore ma vendono Villa Certosa

Villa Certosa, simbolo dei legami tra Silvio Berlusconi e la Sardegna, passerà di mano e consacrerà la fine del suo impero nell’Isola. L’immensa proprietà nella zona di Punta Lada a Porto Rotondo rientra nel grande pacchetto di beni immobiliari che gli eredi hanno deciso di mettere sul mercato. Si parla in totale di circa 700-800 milioni e potrebbe avere circa la metà di questo valore arriva proprio la celebre residenza estiva dell’ex pluri-presidente del Consiglio.

Secondo quanto anticipato in questi giorni anche i terreni della mia nata “Costa Turchese” potrebbero passare di mano. Il mastodontico progetto di Berlusconi sul tratto di costa olbiese tra Li Cuncheddi e Capo Ceraso non ha mai visto la luce. Questa lunga querelle urbanistica potrebbe pendere un’altra strada con la cessione delle aree da parte dei figli del celebre cittadino onorario di Olbia. Se sul mercato ci finiscono milioni di euro, non farà quella fine la dimora di Arcore.

Qualche fondo straniero o magnate arabo potrà invece mettere le mani sulla Certosa, quella mega-villa che Berlusconi trasformò in “sede di massima sicurezza” da presidente del Consiglio. Un regno blindato dove accogliere Capi di Stato e godersi la bella vita. Un simbolo della vita di Silvio Berlusconi, che dopo la sua morte potrà cambiare proprietà.

