Sospetto caso di coronavirus ad Aggius.

È finita la paura ad Aggius. Sabato, pur essendo risultati negativi ai tamponi effettuati nei giorni precedenti tutti gli ospiti della casa di riposo, due signore avevano presentato sintomi compatibili con il coronavirus. Le due donne, ricoverate prontamente nel reparto Covid dell’ospedale di Sassari, sono risultate, invece, negative ai test.

Un sospiro di sollievo per la comunità dell’Alta Gallura che subito si era messa in allarme per rintracciare tutti i possibili contatti delle persone interessate. Una vicenda che si è conclusa positivamente e che ha trovato una pronta risposta dei medici e del personale della locale casa di riposo.

