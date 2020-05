La ripartenza di Olbia.

Si lavora alacremente negli uffici comunali di Olbia per disegnare la ripartenza della città. In particolare i funzionari e l’amministrazione comunale si stanno concentrando su come risolvere i nodi relativi ai locali pubblici e agli stabilimenti balneari.

Mentre per i primi le soluzioni sono più semplici e a portata dell’istituzione comunale, per i secondi la questione è più complessa. Ristoranti e bar, infatti, potranno fruire senza problemi di spazi all’aperto. Sono da definire solamente gli ultimi dettagli che riguardano la possibilità di disporre i tavolini nelle aree verdi e l’eventuale necessità di chiudere la zona a traffico limitato.

Per gli stabilimenti balneari, invece, la soluzione non è in mano unicamente al Comune, la cui proposta sarebbe quella di aggiungere una fila di ombrelloni alle spalle di quelle già rientranti nelle concessioni. Nella prima settimana di giugno, infine, dovrebbero ricominciare le riaperture domenicali dei negozi.

