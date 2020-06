Simulato il salvataggio di un escursionista in difficoltà.

Una speciale esercitazione quella dei vigili del fuoco specializzati in tecniche speleo tra lo spettacolare paesaggio dei monti Fraili ad Aggius.

I vigili del fuoco specializzati in tecniche speleo con corde e moschettoni sospesi a oltre 500 metri d’altezza tra le rocce granitiche hanno portato a termine le’esercitazione. Con manovre in corda doppia e ancoraggi naturali, simulato il salvataggio di un escursionista in difficoltà.

