L’incidente a Cala Saccaia a Olbia.

Attimi di paura questo pomeriggio a Cala Saccaia, nei pressi del porto industriale di Olbia. Un’auto è finita in mare a tutta velocità, davanti agli occhi dei presenti, che hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e l’elicottero del 118. Il conducente, intrappolato all’interno del veicolo, è stato salvato appena in tempo, perchè l’abitacolo si era già riempito d’acqua. Portato a riva, è stato accompagnato all’ospedale di Olbia per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

