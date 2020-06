L’odissea di Albina di San Teodoro.

Albina è affetta da 21 anni da sclerosi multipla. Già da tempo, per migliorare la propria qualità di vita, fruisce del supporto di alcuni presidi ortopedici messi a disposizione dalla Asl di Olbia, competente per San Teodoro dove la donna vive.

“Ogni anno mia madre deve essere sottoposta ad una visita fisiatrica – spiega Marco, il figlio -. La valutazione del fisiatra è necessaria per poter rinnovare la richiesta annuale per le scarpe e gli altri presidi ortopedici che le servono per alleviare alcuni sintomi della sua malattia”.

Solo che l’autorizzazione di Albina come tutti gli anni è scaduta ad aprile e, al contrario dei piani terapeutici, non ha subito alcuna proroga automatica dovuta al blocco delle visite mediche che si è creato con il Covid.

“La visita fisiatrica è slittata a fine giugno – racconta Marco -. Poco male per due mesi, abbiamo pensato”. E invece anche la visita di giugno è stata annullata a data da destinarsi. Ad Albina servono i suoi presidi ed il figlio, che sbriga per lei le questioni burocratiche, non riesce ad ottenere nessuna risposta su come poter avere la fornitura annuale.

“Mi stanno rimbalzando da un ufficio all’altro – conclude Marco -. Mi dicono che la visita del fisiatra è necessaria, provo a prenotarla, ma dal Cup mi rispondono che si faranno vivi loro. È un cane che si morde la coda e io non so più come fare”.

