Grosso incendio nelle campagne di Aggius: il vento complica le operazioni di spegnimento

L’incendio scoppiato in zona Juncu.

Paura ad Aggius per un incendio scoppiato questa sera nella zona di Juncu. Le fiamme stanno interessando una vasta area in prossimità della strada per Viddalba, al bivio con il ristorante “Le Ginestre”.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco, Corpo forestale e i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal maestrale e dal fatto che di notte i mezzi aerei non possono volare sulla zona e quindi non possono aiutare le squadre di terra a combattere le fiamme.

