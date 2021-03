Proseguono le ricerche della donna scomparsa da Aglientu.

Non si hanno ancora notizie della donna scomparsa 3 giorni fa da Aglientu. La 79enne, affetta da Alzheimer, era sparita mentre si trovava in compagnia della sua badante. Una svista che, molto probabilmente, può essere risultata fatale per l’anziana.

Sul fronte delle ricerche, le operazioni vanno avanti con il grande impegno dei vigili del fuoco che continuano a sorvolare l’area in elicottero. A dare supporto ci sono anche i carabinieri, insieme agli uomini della forestale e gli agenti della polizia locale. Centinaia i volontari di spiegati nel territorio, ma della donna ancora nessuna traccia.

Le ipotesi che in queste ore stanno prendendo piede sono principalmente due. La prima è che la donna possa essere caduta accidentalmente dalla scogliera. L’altra, invece, è che qualcuno possa averle dato un passaggio sulla strada che da Santa Teresa Gallura conduce a Castelsardo.

