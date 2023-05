Multati i turisti che usarono la moto nella spiaggia di Aglientu.

Sono stati identificati i due turisti che, a bordo delle loro moto da enduro, hanno circolato sulle paradisiache spiagge di Monti Russu, luoghi incantati e protetti.

Per la ricostruzione dei fatti e soprattutto per il riconoscimento dei trasgressori, è stata di fondamentale importanza la denuncia-video di un villeggiante che in quel momento si trovava sul litorale, poi pubblicata sul web. In poche ore i filmati dei due motociclisti, che liberamente percorrevano la spiaggia in sella alle loro moto, hanno fatto il giro della rete.

Non appena la segnalazione è giunta ai carabinieri della stazione di Aglientu, sono scattati gli accertamenti: in breve tempo i due motociclisti sono stati identificati e raggiunti dalle sanzioni amministrative previste, in palese violazione al codice della navigazione, che, in questo caso, prevedono asprissime pene pecuniarie fino a un massimo di 6mila euro.

