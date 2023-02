Tempio, borsa di studio a un ragazzo di Aglientu per i suoi successi

Il merito ad uno studente di Aglientu.

Un ragazzo di Aglientu è uno dei migliori studenti del Liceo di Tempio. Si chiama Roberto Cassoni, il giovane che studia al Dettori, che ha ricevuto una borsa di studio per i suoi meriti scolastici. Lo studente è stato omaggiato dal piccolo Comune del paese, che ha scritto un comunicato dedicato al riconoscimento ottenuto dal suo concittadino.

“Giornata di orgoglio ed onore per il paese”, ha sottolineato il Comune di Aglientu. La borsa di studio è stata istituita dal Comune di Tempio Pausania in memoria del Professore Tommaso Panu. L’amministrazione ha fatto un particolare ringraziamento a Roberto, alla sua famiglia e al Comune di Tempio per la significativa iniziativa che ha premiato il talento del giovane”.

