Lutto in Gallura, papà di quattro figli muore ad appena 40 anni

Addio a Roberto Ganau.

Un lutto è avvenuto in Gallura dove un uomo di soli 40 anni è morto lasciando quattro bambini. Il giovane, di nome Roberto Ganau, residente ad Aglientu, aveva compiuto il suo quarantesimo anno soltanto pochi giorni fa, il 18 gennaio.

È scomparso ieri, 29 gennaio, lasciando sconvolta tutta Aglientu. Una notizia che ha sconvolto il piccolo paese, dove l’uomo viveva con la moglie e i suoi figlioletti. La benedizione avverrà domani, il 31 gennaio, alle ore 15, presso la cappella del cimitero di Tempio. La camera ardente sarà allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale, dalle ore 10 alle 12, per l’ultimo saluto.

