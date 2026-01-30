Ladri minorenni prendono di mira cinque negozi a Olbia

Furti notturni a Olbia: presi due baby ladri.

Sono minorenni i ragazzi arrestati per aver preso di mira cinque attività commerciali a Olbia per mettere a segno dei furti nella notte. Le spaccate sono avvenute nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, dove nel giro di poche ore i ladri si sono accaniti contro diversi bar, ristoranti e negozi di diversi quartieri di Olbia. Danneggiate le vetrine del ristorante pizzeria Dejavu e il panificio Meloni in zona Tannaule, il Caffè Liceum di via Campidano, il Tomè Fish and Food in via Redipuglia e la tabaccheria di via Roma.

I giovani hanno utilizzato una spranga per per rompere le vetrate, ferendosi. Il bottino è stato esiguo di pochi spiccioli ma i danni alle attività commerciali sono stati ingenti, con vetri rotti ovunque. L’allarme è scattato grazie ai titolari e di alcuni residenti che, sono stati svegliati dai rumori. Le telecamere hanno immortalato i malviventi e, i Carabinieri hanno arrestato i giovani. C’è anche un terzo complice è invece riuscito a dileguarsi con una bicicletta. Polizia e Carabinieri stanno collaborando attivamente alle indagini analizzando anche i filmati.

