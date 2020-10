Sono 5 i nuovi casi di coronavirus a Alà dei Sardi che fanno salire il totale dei positivi a dodici.

In questi giorni è in corso, da parte dell’Ats Sardegna, l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti delle persone risultate positive, per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria attiva che verrà mantenuta per un periodo di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato.

“Gli interessati sono stati informati riguardo i sintomi e le modalità di contagio della malattia – ha commentato il sindaco Francesco Ledda – e riguardo le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa della sintomatologia. Evidenziamo che la situazione è sotto controllo e che l’amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza”.

“Si invita vivamente la cittadinanza a mantenere la calma e soprattutto ad osservare rigorosamente le prescrizioni in tema di distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto, nelle piazze ed in qualunque luogo si presentino possibilità di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni nazionali e regionali”, conclude il primo cittadino.

