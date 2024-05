Il bimbo di tre mesi di Arzachena era morto per peritonite.

Nel novembre 2021 un bimbo di 3 mesi di Arzachena era stato ricoverato prima a Sassari e poi a Cagliari, dove era tragicamente deceduto per via delle complicazioni derivanti da una peritonite che, per l’accusa, non sarebbe stata evitata per via di un errore medico.

Nel Capoluogo scattarono subito le indagini, ma dopo una breve attività investigativa, come ipotetico responsabile fu individuato un medico dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Questo ha comportato il conseguente trasferimento dell’indagine alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari.

Secondo l’accusa, sul bambino avrebbe dovuto essere eseguito immediatamente un esame per l’individuazione di una occlusione intestinale che avrebbe dovuto essere rimossa tempestivamente. Qualcosa non funzionò. Poi il disperato trasferimento a Cagliari e quindi il decesso del bambino per peritonite.

Come scrive l’Unione Sarda, il Pm della procura della repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio di uno specialista del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ Aou di Sassari, che dovrà difendersi dalle accuse e dimostrare la propria non colpevolezza.

I genitori del piccolo si costituiranno, invece, parti civili nel processo.

