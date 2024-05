Fiorella Atzori racconta la sua esperienza con “Sgrammaticando”

di Luisella Scanu

“In Sardegna, lavoro per aiutare a lasciare il segno grazie a YouTube”, si presenta con queste parole Fiorella “Sgrammaticando” Atzori. Youtube mentor e divulgatrice appassionata 100% sarda. “Aiuto professionisti e professioniste a sfruttare YouTube come canale di comunicazione per diventare autorevoli nel settore di riferimento, monetizzare le competenze e costruire relazioni professionali durature”. Laureata in Comunicazione, fin da bambina appassionata di grammatica italiana, apre nel 2012 il suo canale di YouTube “Sgrammaticando”, un progetto che fonda comunicazione e grammatica.

Il suo viaggio inizia con una visione audace. “Volevo aiutare i giovanissimi italiani a studiare e a ripassare la grammatica” racconta Fiorella “tutto nasce per aiutare i miei fratelli durante il periodo delle medie. Io stessa ero utente del canale, mi ha reso il compito più semplice. Poi, ho iniziato a condividere i miei video e, inizialmente, ahimè, nessuno mi filava perché la piattaforma non veniva utilizzata per studiare”. Per Fiorella il suo mancato decollo non rappresenta un problema. Anzi. Lei, talmente entusiasta della sua idea, aspettava solo il momento giusto, convinta della potenza di quello che stava costruendo. Si sente protagonista assoluta del suo progetto, che esplode con l’arrivo del pubblico straniero che si iscrive al suo canale per imparare l’italiano.

La storia di “Sgrammaticando”

Il suo libro, “Sgrammaticando: salviamo l’italiano dalla rete”, pubblicato nel 2017, arriva in Spagna, riscuotendo consenso e seguito. Nel 2018, apre il suo canale Instagram al pubblico adulto, inaugurando, con uno strategico gioco di parole, la rubrica “Il lunedì è sempre sgrammatico” con simpatici quiz sugli errori più comuni che si fanno nell’uso della grammatica italiana. Un successo nel panorama della comunicazione digitale. Una grande capacità comunicativa, una grande passione che però “non mi faceva mangiare” racconta Fiorella. La mancata monetizzazione è il problema che affligge la categoria dei divulgatori, coloro che, con passione, lavorano per trasmettere conoscenza. Sappiamo bene che di pura divulgazione non si vive. Fiorella non si scoraggia e riparte: “ragazzi, ma io ho un’esperienza di 12 anni come content creator su YouTube da condividere”.

Il ritorno in Sardegna

Il 2023 è l’anno della rinascita: lascia la sua amata Toscana, che l’aveva accolta 10 anni prima, e ritorna in Sardegna. Oggi, aiuta professionisti e professioniste a comunicare su YouTube, una mentor che costruisce percorsi su misura con criterio e strategia. Ama definirsi un animale da fiera perché da sempre, racconta Fiorella, “ho manifestato pienamente le mie potenzialità espressive soprattutto grazie al contatto, in presenza, con la mia community e al rapporto che costruisco e consolido nel tempo”. Per Fiorella, il ritorno in Sardegna ha rappresentato un cambio di scenario, un’opportunità per riconnettersi con le sue radici e per continuare a sviluppare il suo lavoro contaminata da un ambiente che ama profondamente. Per conoscere Fiorella e la sua attività visitate la sua pagina Instagram: fiore_sgrammaticando.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui