Un altro storico hotel di Olbia è in vendita

In vendita uno storico hotel di Olbia.

Nel cuore della principale via commerciale di Olbia, è ora disponibile per la vendita un bellissimo situato in una posizione strategica e centrale. Questa rara opportunità immobiliare offre una struttura di alto livello, ideale per chi desidera investire nel settore alberghiero della rinomata città sarda.

L’hotel è composto da 30 camere, tutte dotate di bagno privato, e include una stanza appositamente predisposta per i clienti con difficoltà motorie, comunicante con quella del loro accompagnatore. Gli ospiti possono godere di una vasta gamma di servizi, tra cui un accogliente bar, un ampio ristorante, una confortevole sala meeting e un parcheggio spazioso, che rende l’hotel una scelta eccellente sia per turisti che per viaggiatori d’affari.

La posizione dell’hotel è uno dei suoi punti di forza maggiori. Situato a soli 10 minuti dall’aeroporto internazionale Olbia Costa Smeralda e dal porto turistico e commerciale, l’albergo offre collegamenti rapidi e convenienti con i principali mezzi di trasporto locali. La fermata dell’autobus più vicina è a soli 100 metri dall’hotel, garantendo facile accesso a tutte le zone della città e alle principali attrazioni turistiche.

