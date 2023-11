Rosa Bechere è scomparsa dal nulla da Olbia.

Un anno fa a Olbia è scomparsa Rosa Bechere, proprio nella Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La vicenda della 60enne è avvolta nel mistero e non si è trovato né il corpo né i colpevoli.

Rosa Bechere viveva nelle palazzine di via Petta e il caso si intreccia con il terribile omicidio di Toni Cozzolino. Fu dato alle fiamme l’11 marzo 2022 e morto dopo diversi giorni all’ospedale di Sassari, a causa delle ustioni. Il caso è legato a quello di questo delitto solo perché la Bechere è la compagna di Davide Iannelli, l’uomo che ha aggredito il vicino di casa.

La scomparsa della 60enne però non ha a che fare con quel terribile omicidio, ma erano indagati due suoi ex vicini di casa e amici della donna. Si tratta di Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, a causa di alcuni prelievi nel suo conto corrente. La coppia si è sempre dichiarata innocente e il tribunale recentemente ha rigettato l’appello della Procura di Tempio per gli arresti.

Rosa Bechere era una donna originaria di Genova e affetta da disabilità che viveva nella ”palazzina degli orrori”, così è stata battezzata dopo il caso Cozzolino e dopo la sua scomparsa. La 60enne aveva paura di uscire di casa da quando il compagno è stato arrestato. Viveva isolata e non aveva contatti con il mondo esterno, tranne che con la coppia che si occupava di lei. Nessuno si era accorto della sua assenza. È passato un anno ormai dalla sua scomparsa: il suo potrebbe essere un femminicidio irrisolto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui