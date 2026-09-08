Malore sullo yacht, un anziano soccorso a La Maddalena

I vigili del fuoco hanno soccorso un anziano a La Maddalena.

Ieri, 7 settembre, nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena, un anziano cittadino tedesco ha accusato un malore con difficoltà respiratorie mentre si trovava a bordo di uno yacht. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della squadra di Soccorso Acquatico dei vigili del fuoco di stanza a Cannigione, affiancata dalla squadra del distaccamento di La Maddalena. I soccorritori hanno raggiunto l’imbarcazione e prestato assistenza all’uomo, mantenendo il contatto con la Guardia Costiera e con il personale del 118.

I vigili del fuoco hanno monitorato i parametri vitali dell’anziano e gli hanno somministrato ossigeno, fornendo così le prime cure in attesa del trasferimento a terra. A Porto Massimo, sull’isola di La Maddalena, i soccorritori hanno affidato l’uomo agli operatori del 118 per le successive valutazioni e l’assistenza sanitaria. L’intervento ha richiesto il coordinamento tra vigili del fuoco, Guardia Costiera e personale sanitario, consentendo di prestare rapidamente soccorso al turista che si trovava in difficoltà a bordo dell’imbarcazione.

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