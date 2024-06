Rinviato il funerale di Ivan Dettori, servono ulteriori accertamenti

A poche dal funerale di Ivan Dettori, Arzachena rimane spiazzata da una nuova notizia: sono in corso accertamenti e la messa è rinviata. Le condizioni in cui è stato trovato il corpo del 19enne scomparso lunedì lasciano qualche dubbio su cosa possa essergli capitato. Per chiarire ogni aspetto della vicenda che ha tenuto la comunità col fiato sospeso servono degli accertamenti.

“La famiglia del defunto Ivan Dettori – comunicano dall’agenzia funebre – informa che, a causa di avvenimenti sopravvenuti nelle ultime ore e di decisioni amministrative procedurali, il rito funebre è stato rinviato a data da destinarsi. Vi informeremo non appena sarà fissata una nuova data”.

La famiglia si è rivolta a un legale e ora la Procura ha preso tempo. Potrebbe essere necessaria un’autopsia, ma in ogni caso è stato annullato il funerale previsto per oggi alle ore 16 nella Chiesa Tempio Nuovo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui