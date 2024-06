I sequestri a Olbia e in Costa Smeralda.

Il Corpo forestale ha eseguito due decreti di sequestro su disposizione del procuratore della Repubblica, a seguito di indagini condotte dal personale della Stazione forestale di Olbia e della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Il primo intervento è avvenuto nel comune di Olbia, nella località di Pittulongu, dove è stato posto sotto sequestro preventivo una parte del cantiere dove sono in fase di ultimazione i lavori edilizi per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare. Le opere presenti sul cantiere sono state riscontrate in difformità rispetto alle previsioni del PRU (Piano di Risanamento di Pittulongu), motivando l’intervento delle autorità competenti.

Nel secondo intervento, ad Arzachena, nella località di Piccolo Pevero, sono state poste sotto sequestro preventivo diverse opere abusive. Tra queste figurano tre corpi di fabbrica in corso di realizzazione, una piscina e una strada di collegamento. Tali opere sono state individuate all’interno di un’area vincolata a livello paesaggistico e sottoposta a vincolo per scopo idrogeologico, nonché all’interno di una zona Hg2 (area a pericolosità media da frana) del Piano di assetto idrogeologico del Comune di Arzachena.

