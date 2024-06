Il lutto dopo le ricerche, ad Arzachena l’ultimo saluto a Ivan

L’ultimo saluto a Ivan Dettori ad Arzachena.

Si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella Chiesa Tempio Nuovo, i funerali di Ivan Dettori, il giovane di 19 anni scomparso drammaticamente nelle scorse ore. Il corteo funebre partirà dal cimitero di Arzachena. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città. A darne il triste annuncio sono stati la madre Domenica, il padre Giovanni, gli zii, i nonni, i cugini e i parenti tutti.

Ivan è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio in località Sarraiola, dopo che per giorni le ricerche erano state condotte con l’ausilio di elicotteri, droni, cani e un massiccio dispiegamento di forze a terra. La scoperta ha lasciato il paese sotto shock, segnando una giornata di lutto e incredulità per i residenti.

Le ricerche, che hanno visto la partecipazione delle forze dell’ordine, volontari e amici del giovane, si erano intensificate nelle ultime ore, alimentando la speranza di poterlo ritrovare vivo. Purtroppo, il tragico epilogo ha infranto ogni speranza.

Ivan era conosciuto e benvoluto da tutti, descritto come un ragazzo solare, pieno di vita e con tanti sogni per il futuro. La sua perdita rappresenta una ferita profonda per Arzachena, che si stringe attorno alla famiglia Dettori in questo momento di dolore.

