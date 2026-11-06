Acqua sospesa per lavori, possibili disagi a Cannigione

I lavori di manutenzione della rete dell’acqua a Cannigione.

Intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta di via Sicilia, a Cannigione, nel territorio comunale di Arzachena. Mercoledì 11 novembre i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in una serie di operazioni finalizzate al contrasto delle dispersioni idriche e al miglioramento dell’efficienza della rete.

Stop all’acqua dalle 8:30 alle 17.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario interrompere il flusso nella condotta a partire dalle 8.30. La conclusione dell’intervento è prevista entro le 17, ma l’orario potrebbe essere anticipato qualora le operazioni dovessero terminare prima del previsto. Durante la giornata potranno quindi verificarsi cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione idrica in tutta la frazione di Cannigione.

Possibile acqua torbida alla ripresa del servizio.

Abbanoa assicura che le proprie squadre lavoreranno per ridurre al minimo la durata dell’interruzione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. L’erogazione tornerà regolare una volta completate le operazioni sulla rete. Il Gestore avverte inoltre che, nella fase immediatamente successiva alla riattivazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni. Per segnalare eventuali anomalie o guasti sarà possibile contattare il servizio di pronto intervento di Abbanoa al numero verde 800/022040, operativo 24 ore su 24.

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