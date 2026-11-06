La visita del comandante della Guardia di Finanza in Gallura.

Una giornata dedicata all’attività operativa, all’organizzazione dei reparti e al confronto con i militari impegnati sul territorio. Il comandante regionale Sardegna della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, ha fatto visita ieri, 5 novembre, alle sedi di Olbia e Tempio Pausania.

La prima tappa è stata a Olbia, dove il generale è stato accolto dal comandante del Gruppo, tenente colonnello Andrea Longo, insieme al comandante della Sezione Operativa Navale della città. Nel corso della visita è stato effettuato anche un sopralluogo agli ormeggi di Golfo Aranci. Il programma è proseguito a Tempio Pausania, presso la sede della Compagnia, dove Cardone è stato ricevuto dal comandante, capitano Giulia Consales.

In entrambe le sedi si sono svolti briefing dedicati alla situazione del personale, alle esigenze logistiche e alle aree territoriali affidate ai rispettivi reparti. Nel corso degli incontri sono state inoltre illustrate le principali attività di servizio svolte recentemente a Olbia e Tempio Pausania. Il comandante regionale ha incontrato anche una rappresentanza dei finanzieri in servizio nelle due sedi, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e per l’impegno nella tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, nei diversi ambiti della missione istituzionale del Corpo.

La giornata si è conclusa con un incontro istituzionale a Tempio Pausania. Il Generale Cardone, accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Marco Sebastiani, ha incontrato il Procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Tempio Pausania, dottor Alessandro Bosco.

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