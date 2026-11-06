Parte la campagna antinfluenzale nei tre ospedali della Gallura

La campagna vaccinale antinfluenzale in Gallura.

La prevenzione passa anche dalla protezione di chi ogni giorno lavora negli ospedali. È entrata nel vivo la campagna di vaccinazione contro l’influenza rivolta agli operatori sanitari e a tutte le altre figure professionali in servizio nelle strutture della Asl Gallura di Olbia, La Maddalena e Tempio Pausania. Le Direzioni di Presidio hanno predisposto spazi e modalità organizzative per facilitare la somministrazione dei vaccini e raggiungere un duplice obiettivo: tutelare il personale e ridurre i rischi di contagio per i pazienti, sia quelli che accedono agli ospedali per visite e interventi, sia quelli ricoverati nei reparti di degenza. A Olbia le somministrazioni vengono effettuate nel Poliambulatorio ospedaliero del Giovanni Paolo II e in alcuni reparti. A La Maddalena il punto di riferimento è l’ospedale Paolo Merlo, mentre a Tempio Pausania è stato individuato il Centro Vaccinale della Casa di Comunità.

Le dosi sono fornite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che potrà intervenire anche con il proprio personale qualora si rendesse necessario un supporto operativo. L’iniziativa non riguarda soltanto medici, infermieri e altri professionisti sanitari, ma è estesa anche ai collaboratori esterni e a tutte le figure, comprese quelle non sanitarie, che lavorano all’interno o frequentano abitualmente le strutture ospedaliere, dagli addetti ai servizi di supporto agli altri operatori coinvolti nelle attività quotidiane.

La vaccinazione è considerata uno strumento fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione, limitare il rischio di assenze dal lavoro e, soprattutto, proteggere le persone più vulnerabili. Nei contesti ospedalieri, infatti, anche un’infezione influenzale apparentemente lieve può provocare conseguenze importanti nei pazienti fragili. L’offerta rientra nei protocolli di prevenzione che raccomandano la vaccinazione per chi opera in ambito assistenziale, nell’interesse dell’intera comunità sanitaria. “La vaccinazione è un gesto di responsabilità e di tutela reciproca – ricorda la Direzione Aziendale della Asl Gallura – perché aderire alla campagna antinfluenzale significa proteggere se stessi, i colleghi e le persone che si affidano alle nostre cure”.

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