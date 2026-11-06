Passaporti alle Poste, oltre 440 richieste in Alta Gallura

Le richieste di passaporti nelle Poste della Gallura.

Sono già più di 440 le richieste di passaporto presentate negli uffici postali dell’Alta Gallura dall’avvio del servizio. Un risultato che conferma l’interesse dei cittadini per la nuova possibilità di ottenere il documento senza doversi necessariamente rivolgere agli uffici tradizionalmente preposti. I dati, aggiornati al 2 ottobre, vedono Santa Teresa Gallura al primo posto tra i comuni con meno di 15mila abitanti, con 95 pratiche presentate allo sportello. Seguono Trinità d’Agultu e Vignola, con 90 richieste, e Calangianus, che registra 74 istanze. Il servizio è disponibile anche negli uffici postali di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Viddalba.

Per presentare la domanda è necessario, negli uffici abilitati alla prenotazione da remoto, fissare un appuntamento attraverso il sito poste.it oppure tramite l’app Poste Italiane. Nelle altre sedi provinciali coinvolte è invece possibile rivolgersi direttamente allo sportello, portando con sé un documento d’identità valido, il codice fiscale e due fotografie. L’operatore provvederà anche all’acquisizione delle impronte digitali. I costi sono quelli stabiliti dal Ministero: 42,50 euro per il bollettino e 73,50 euro per la marca da bollo, ai quali si aggiunge una piccola spesa per il servizio postale.

L’iniziativa rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, ormai prossimo al completamento nel Nord Sardegna. Sono 85 gli uffici postali già ristrutturati e ammodernati sugli 87 coinvolti nei comuni con meno di 15mila abitanti. La conclusione degli interventi è prevista entro la fine dell’anno. I lavori hanno interessato il rinnovamento degli ambienti, con ristrutturazioni complete, nuovi arredi, colori, sistemi di illuminazione a basso consumo e soluzioni pensate per ridurre l’impatto ambientale. Oltre al passaporto elettronico, negli 87 uffici abilitati i cittadini possono richiedere certificati anagrafici e accedere a diversi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello “Obis M“.

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